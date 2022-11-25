Енергетичне роззброєння. Зеленський закликав Європу обмежити ціни на російську нафту

"Цьогоріч Європа здійснює нарешті енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися, а має повністю зникнути. І один з цих ключових інструментів - це обмеження російських заробітків від експорту енергоресурсів", - сказав президент.

При цьому Зеленський дорікнув, що граничні суми на нафту з РФ, які зараз називають в ЄС, зависокі. Він підтримав прагнення країн Балтії та Польщі щодо введення обмеження на рівні 30 доларів за барель нафти.

"Звучать слова про рівень у 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова - це піддавки, більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. Я вдячний нашим балтійським колегам, польським колегам за їхні пропозиції. Обмеження ціни на рівні 30 доларів за барель нафти здається більш слушною пропозицією", - заявив глава держави.

Зеленський подякував, що європейські партнери продовжують захищати таку пропозицію під час обговорень.