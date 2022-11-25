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Энергетическое разоружение. Зеленский призвал Европу ограничить цены на российскую нефть

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Европа должна продолжить энергетическое разоружение России и ограничить цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Международном симпозиуме The idea of Europe.

"В этом году Европа осуществляет наконец-то энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов начала уменьшаться, а должна полностью исчезнуть. И один из этих ключевых инструментов - это ограничение российских заработков от экспорта энергоресурсов", - сказал президент.

При этом Зеленский упрекнул, что предельные суммы на нефть из РФ, которые сейчас называют в ЕС, слишком высоки. Он поддержал стремление стран Балтии и Польши к введению ограничения на уровне 30 долларов за баррель нефти.

"Звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Бесспорно, такие слова - это поддавки, больше похожее на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать. Я благодарен нашим балтийским коллегам, польским коллегам за их предложения. Ограничение цены на уровне 30 долларов за баррель нефти кажется более правильным предложением", - заявил глава государства.

Зеленский поблагодарил, что европейские партнеры продолжают защищать такое предложение в ходе обсуждений.

Напомним, по данным СМИ, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться об установлении предельной цены на российскую нефть.

Ранее стало известно, что G7 и ЕС рассматривают ограничение цен на уровне 65-70 долларов за баррель.

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