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Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях

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Київ, Середа 26 жовтня 2022 23:05
Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях Фото: графіки відключення світла вказані на сайтах обленерго (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Графіки відключення світла в Україні визначають місцеві оператори розподільчих мереж (обленерго), тож усю необхідну інформацію треба шукати на їхніх ресурсах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Повідомляється, що "Укренерго" лише доводить до них необхідний обсяг та тривалість віялових відключень. Відповідно, сам графік - кого, коли, в якому порядку та на скільки відключати - визначають обленерго.

Таким чином, графіки відключення треба шукати на інформаційних ресурсах обленерго саме вашого регіону. РБК-Україна наводить повний список з посиланнями на ці сайти:

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що найближчим часом з'являться зрозуміліші графіки віялових відключень.

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Укренерго Електроенергія Віялові відключення
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Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях
Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях
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