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Энергетическая тревога. Как узнать график отключения света по областям

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Киев, Среда 26 октября 2022 23:05
Энергетическая тревога. Как узнать график отключения света по областям Фото: графики отключения света указаны на сайтах облэнерго (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Графики отключения света в Украине определяют местные операторы распределительных сетей (облэнерго), поэтому всю необходимую информацию нужно искать на их ресурсах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Сообщается, что "Укрэнерго" только доводит до них необходимых объем и продолжительность веерных отключений. Соответственно, сам график - кого, когда, в каком порядке и на сколько отключать - определяют облэнерго.

Таким образом, графики отключения нужно искать на информационных ресурсах облэнерго конкретно вашего региона. РБК-Украина приводит полный список с ссылками на эти сайты:

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что в ближайшее время появятся более понятные графики веерных отключений.

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Укрэнерго Электроэнергия Веерные отключения
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