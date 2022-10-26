ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського анонсували "зрозуміліший" графік віялових відключень

Новость на русском →
Київ, Середа 26 жовтня 2022 15:57
У Зеленського анонсували "зрозуміліший" графік віялових відключень Фото: заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Найближчим часом в Україні з'явиться "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Працюємо над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Такий графік має стати більш зрозумілим для споживачів, головне створювати якнайменше дискомфорту, наскільки це можливо за сьогоднішніх обставин", - зазначив він.

За його словами, особливу увагу буде приділено потребам критичної інфраструктури та оборони.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими для споживачів.

З жовтня після масованих ударів по об'єктах енергетики в Україні застосовуються віялові відключення світла, що збалансує енергосистему. Як правило, електрику можуть відключати від одного до двох разів на день не більше ніж на чотири години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Електроенергія Віялові відключення
NEWS
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ