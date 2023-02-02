Энергетическая платформа ЕС поможет обеспечить Украину природным газом следующей зимой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление замглавы ЕК Мароша Шефчовича на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии 2 февраля 2023 года.

"Мы уже обсудили с министром энергетики Галущенко, сколько газа Украина сможет купить через энергетическую платформу ЕС. Это около 2 млрд кубометров. И я вам могу сказать, что Украина является одной из первых стран, которая так четко указала на необходимость этого", - отметил Шефчович.

Он подчеркнул, что этот вопрос, безусловно, будет приоритетным, и добавил, что Киев и Брюссель в тесном сотрудничестве будут развивать потенциал другого огромного актива Украины - крупнейшего подземного хранилища газа в Европе.

"Очень впечатляет, что, несмотря на войну, в Украине есть немало компаний, которые уже хранят газ в украинских ПХГ и показывают, какой большой потенциал для его использования в мирное время", - подчеркнул вице-председатель Еврокомиссии.