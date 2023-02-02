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Энергетическая платформа ЕС поможет обеспечить Украину природным газом следующей зимой

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Европа, Украина, Четверг 02 февраля 2023 20:33
Энергетическая платформа ЕС поможет обеспечить Украину природным газом следующей зимой Фото: заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович (скриншот: youtube.com/watch)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина готова купить следующей зимой через энергетическую платформу Евросоюза около 2 млрд кубометров газа в рамках совместной закупки этого сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление замглавы ЕК Мароша Шефчовича на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии 2 февраля 2023 года.

"Мы уже обсудили с министром энергетики Галущенко, сколько газа Украина сможет купить через энергетическую платформу ЕС. Это около 2 млрд кубометров. И я вам могу сказать, что Украина является одной из первых стран, которая так четко указала на необходимость этого", - отметил Шефчович.

Он подчеркнул, что этот вопрос, безусловно, будет приоритетным, и добавил, что Киев и Брюссель в тесном сотрудничестве будут развивать потенциал другого огромного актива Украины - крупнейшего подземного хранилища газа в Европе.

"Очень впечатляет, что, несмотря на войну, в Украине есть немало компаний, которые уже хранят газ в украинских ПХГ и показывают, какой большой потенциал для его использования в мирное время", - подчеркнул вице-председатель Еврокомиссии.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригласила Украину принять участие в системе совместных закупок газа (СПГ) через общую энергетическую площадку. Кроме того, ЕК передаст Украине дополнительные 2,4 тысячи генераторов.

Кроме того, мы писали, что ЕС объявит о выделении еще 400 млн евро для Украины: на что направят средства.

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