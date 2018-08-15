Энергетические формулы помогут Украине избавиться от импорта, - эксперт

По мнению эксперта, Украине целесообразно придерживаться импортного паритета в ценообразовании на энергоносители

Формулы расчета цены энергоносителей ("Дюссельдорф+" для газа и "Роттердам+" для угля), основанные на принципе импортного паритета могут стать важным фактором развития внутренней добычи углеводородов, острый дефицит которых испытывает Украина. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Геннадий Рябцев, сообщает "Обозреватель".

По словам Рябцева, увеличить инвестиции в добывающий сектор может цена на энергоносители украинской добычи, привязанная к европейским бенчмаркам.

"Цена на энергоносители украинской добычи, привязанная к европейским бенчмаркам (индексы NCG для газа и API2 для угля) может позволить увеличить инвестиции в добывающий сектор и способствовать сокращению доли импорта. Но только если четко контролировать, куда идут средства. Быстрый эффект от вложения средств невозможен, поэтому это используется, в том числе, политическими силами, чтобы не направлять средства на добычу. Деньги на добычу, естественно, идут с тарифа. Украина должна кратно увеличить вложения в добычу. И тогда можно ожидать сокращения импорта", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, Украине целесообразно придерживаться импортного паритета в ценообразовании на энергоносители и с точки зрения перспектив сотрудничества с Международным валютным фондом. В противном случае, по мнению эксперта, отрасль столкнется с коррупционными рисками.

"Для возобновления сотрудничества с МВФ необходимо выполнить обязательства, под которые были получены предыдущие транши. Тогда правительство сказало, что все коррупционные схемы и спекуляции на заниженных ценах для населения ликвидированы. Теперь же получается, что схемы возвращаются - стопроцентного учета по потреблению нет, под население можно списать какие угодно объемы и на дельте тарифов для промышленности и населения хорошенькую сумму можно прикарманить", - заявил Рябцев.

Отмечается, что миссия МВФ будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября. По словам постоянного представителя Фонда в Украине Й.Люнгмана, в повестке подлежащих обсуждению вопросов будет финансовая помощь от МВФ, направленная на обеспечение макроэкономической стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Также сообщается, что с июля 2017 года Украина находится "в сложном переговорном процессе с МВФ" по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, согласно закрепленной в Меморандуме формулы "Дюссельдорф+" (цена немецкого хаба NCG + затраты на доставку в Украину). На сфере электроэнергии действует аналогичная формула - "Роттердам+" (цена угля в тарифе формируется на основе котировок голландского угольного индекса API2).