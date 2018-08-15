Енергетичні формули допоможуть Україні позбавитися від імпорту, - експерт

На думку експерта, Україні доцільно дотримуватися імпортного паритету в ціноутворенні на енергоносії

Формули розрахунку ціни енергоносіїв ("Дюссельдорф+" для газу і "Роттердам+" для вугілля), засновані на принципі імпортного паритету можуть стати важливим чинником розвитку внутрішнього видобутку вуглеводнів, гострий дефіцит яких відчуває Україна. Про це заявив провідний науковий співробітник Інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев, повідомляє "Обозреватель".

За словами Рябцева, збільшити інвестиції у видобувний сектор може ціна на енергоносії українського видобутку, прив'язана до європейських бенчмарок.

"Ціна на енергоносії українського видобутку, прив'язана до європейських бенчмарок (індекси NCG для газу і API2 для вугілля) може дозволити збільшити інвестиції у видобувний сектор і сприяти скороченню частки імпорту. Але тільки якщо чітко контролювати, куди йдуть кошти. Швидкий ефект від вкладення коштів неможливий, тому це використовується, в тому числі, політичними силами, щоб не направляти кошти на видобуток. Гроші на видобуток, природно, йдуть з тарифу. Україна повинна кратно збільшити вкладення у видобуток. І тоді можна очікувати скорочення імпорту", - підкреслив він.

На думку експерта, Україні доцільно дотримуватися імпортного паритету в ціноутворенні на енергоносії і з точки зору перспектив співпраці з Міжнародним валютним фондом. В іншому випадку, на думку експерта, галузь зіткнеться з корупційними ризиками.

"Для відновлення співпраці з МВФ необхідно виконати зобов'язання, під які були отримані попередні транші. Тоді уряд сказав, що всі корупційні схеми і спекуляції на занижених цінах для населення ліквідовані. Тепер же виходить, що схеми повертаються - стовідсоткового обліку споживання немає, під населення можна списати будь-які обсяги і на дельті тарифів для промисловості і населення гарненьку суму можна привласнити", - заявив Рябцев.

Наголошується, що місія МВФ працюватиме в Києві в період з 6 по 19 вересня. За словами постійного представника Фонду в Україні Й.Люнгмана, в порядку денному питань, що підлягають обговоренню, буде фінансова допомога від МВФ, спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності в Україні та подальшого руху економіки країни в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

Також повідомляється, що з липня 2017 року Україна знаходиться "у складному переговорному процесі з МВФ" по газовому питанню: Фонд наполягає на підвищенні ціни на газ для населення, згідно з закріпленою в Меморандумі формули "Дюссельдорф+" (ціна німецького хаба NCG + витрати на доставку в Україну). На сфері електроенергії діє аналогічна формула - "Роттердам+" (ціна вугілля в тарифі формується на основі котирувань голландського вугільного індексу API2).