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"Энергетическая дипломатия": экс-посол Украины в Австрии перешел из МИД в "Нафтогаз"

Автор: Сергей Пышкин

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил о своем выходе из Министерства иностранных дел. Принял решение стать частью команды НАК "Нафтогаз".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Александра Щербы.

"Была дипломатия классическая - стала дипломатия энергетическая. Спасибо за доверие!", - написал Щерба.

Как отметил бывший посол, глава МИД Дмитрий Кулеба отпустил его "без обид". Щерба принял приглашение от главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко и стал частью его команды.

"Впереди - жизнь по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе. С волнением и верой захожу в новые двери" - добавил Щерба.

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Нафтогаз Украины