"Енергетична дипломатія": екс-посол України в Австрії перейшов з МЗС до "Нафтогазу"

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба заявив про свій вихід з Міністерства закордонних справ. Прийняв рішення стати частиною команди НАК "Нафтогаз".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Олександра Щерби.

"Була дипломатія класична - стала дипломатія енергетична. Дякую за довіру!", - написав Щерба.

Як відзначив колишній посол, голова МЗС Дмитро Кулеба відпустив його "без образ". Чоловік прийняв запрошення від голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка та став частиною його команди.

"Попереду - життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі. З хвилюванням та вірою заходжу у нові двері", - додав Щерба.