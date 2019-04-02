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ENEMO отмечает важность теледебатов Порошенко и Зеленского

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 13:41
ENEMO отмечает важность теледебатов Порошенко и Зеленского
Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

В ENEMO заявили, что, несмотря на отсутствие качественных дебатов перед первым туром, избирательная кампания была конкурентной

Миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) подчеркивает важность проведения теледебатов между кандидатами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским перед вторым туром выборов в Украине. Об этом заявил эксперт по вопросам выборов миссии ENEMO по наблюдению за выборами в Украине Пьер Петье, передает "Укринформ".

Петье заявил, что важность дебатов нельзя недооценивать.

"Несмотря на отсутствие качественных дебатов перед первым туром, следует отметить, что избирательная кампания все же была конкурентной. Однако мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром очень важны для предвыборной кампании", - подчеркнул представитель миссии.

Напомним, ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) пригласила кандидатов на пост президента Украины, которые прошли во второй тур выборов 2019, принять участие в дебатах.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов президента Украины 2019 должны пройти дебаты кандидатов.

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