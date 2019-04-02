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ENEMO відзначає важливість теледебатів Порошенка та Зеленського

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 13:41
ENEMO відзначає важливість теледебатів Порошенка та Зеленського
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

В ENEMO зазначили, що попри відсутність якісних дебатів перед першим туром виборча кампанія була конкурентною

Місія Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) підкреслює важливість проведення теледебатів між кандидатами Петром Порошенком та Володимиром Зеленським перед другим туром виборів в Україні. Про це заявив експерт з питань виборів місії ENEMO зі спостереження за виборами в Україні П'єр Петьє, передає "Укрінформ".

Петьє заявив, що важливість дебатів не можна недооцінювати.

"Попри відсутність якісних дебатів перед першим туром, слід відзначити, що виборча кампанія все ж таки була конкурентною. Однак ми закликаємо і підкреслюємо, що дебати перед другим туром є надзвичайно важливими для передвиборчої кампанії", - підкреслив представник місії.

Нагадаємо, раніше Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) запросила кандидатів на пост президента України, які пройшли до другого туру виборів 2019, взяти участь у дебатах.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів президента України 2019 повинні пройти дебати кандидатів.

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