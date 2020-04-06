Энегосообщество ЕС предостерегает от административного вмешательства в энергетику

Секретариат Эноргосообщества Европейского союза призывает власть в Украине не откладывать либерализацию рынка электроэнергии из-за кризиса. Об этом говорится в заявлении Энергетического сообщества, копия которого оказалась в распоряжении РБК-Украина.

"Некоторые Члены Энергосообщества уже используют кризис, как причину для откладывания уже существующих шагов по либерализации рынка или конкурентных процедур по закупе э\э. С одной стороны, хорошо сформулированные специальные обязательства могут послужить инструментом для того, чтобы временного справится с кризисом. С другой стороны, вмешательства в нормальное функционирование энергетических рынков может вызвать или усилить провалы рынка", - сообщается в заявлении.

В Энергосообществе отметили, административные вмешательства могут дополнительно задержать развитие региональных рынков электроэнергии и газа в Энергетическом Сообществе и, следовательно, догнать остальную Европу. А также сообщили о намерении Секретариата ЭС оказать помощь членам сообщества в преодолении последствий кризиса.

"Секретариат будет помогать Членам Энергосообщества в разработке соответствующих схем, предназначенных для сдерживания воздействия кризиса или оказания помощи в преодолении его последствий. Для этого Секретариат должен быть уведомлен как можно раньше", - сообщается в заявлении.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб в обращении к президенту, премьер-министру и председателю парламента заявила, что кризисная ситуация в энергетике требует немедленного вмешательства руководства государства и принятия соответствующих решений, в частности кадровых.

