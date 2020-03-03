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Энергосообщество ЕС откликнулось на призыв ДТЭК в споре с АМКУ

Новости » Энергетика     03.03.2020 - 21:37
Энергосообщество ЕС откликнулось на призыв ДТЭК в споре с АМКУ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Еврочиновники согласились совместно с АМКУ рассмотреть ситуацию на Бурштынском энергоострове

Секретариат Европейского энергетического сообщества согласился совместно с Антимонопольным комитетом Украины рассмотреть ситуацию на Бурштынском энергоострове, где якобы зафиксированы случаи злоупотребления доминирующим положением со стороны ДТЭК. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Энергетического сообщества.

Напомним, ранее компания инициировала привлечение европейских специалистов к оценке ситуации.

"Поскольку Антимонопольный комитет Украины расследует аналогичное поведение, он согласился сотрудничать с Секретариатом по этому делу в соответствии со статьей 2 Процедур урегулирования споров в рамках Энергетического сообщества, которая предусматривает механизм сотрудничества между национальными органами Договаривающихся сторон и Секретариатом", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, 4 октября АМКУ начал расследование против "ДТЭК Западэнерго". АМКУ усмотрел признаки монопольного положения "ДТЭК Западэнерго" на рынках электроэнергии в пределах торговой зоны энергоостров Бурштынской ТЭС.

В свою очередь, в компании тогда назвали выводы АМКУ абсолютно безосновательными и предвзятыми и призвали европейских чиновников и регуляторов стран-соседей помочь провести объективную и беспристрастную оценку ситуации в Бурштынском энергоострове.

Как писало РБК-Украина, ранее в ЕС призвали совместно исправить решение НКРЭКУ по дискриминации экспортеров электроэнергии.

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