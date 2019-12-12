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Проект 2543 позволит снизить "зеленый" тариф и улучшить инвестклимат, - депутат

Новости » Энергетика     12.12.2019 - 12:19
Проект 2543 позволит снизить "зеленый" тариф и улучшить инвестклимат, - депутат
Фото: Виктория Гриб (facebook.com viktoria grib official)

В Раде считают, что принятие законопроекта создаст устойчивые правила работы на рынке

Принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) позволит снизить "зеленый" тариф и создаст устойчивые правила работы на рынке. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"Знаете ли вы, чего инвесторы боятся в Украине больше войны? Правильный ответ – неустойчивые правила "игры" на рынке и беспросветная коррупция. Президент Зеленский это понимает, поэтому защиту инвестиций обозначил едва ли не базовым приоритетом", - написала Гриб.

Она отметила, что подготовленный депутатами комитета по вопросам экономического развития законопроект №2543 позволит решить проблемы в сфере альтернативной энергетики и будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине. А также подчеркнула, что законопроект готовился в тесном диалоге с инвесторами, развивающими "зеленую" энергетику в нашей стране, и его поддерживает большинство участников рынка.

"Проект закона №2543 решает сразу несколько проблем: снижает зеленый тариф и улучшает инвестиционный климат. Важно и то, что законопроект согласован с большинством участников рынка. Это отличный пример того, как нужно готовить законопроекты к рассмотрению в парламенте. Никакого турборежима! Исключительно скрупулёзная проработка, тщательный анализ, согласование с общественностью и бизнес-средой", - написала Гриб.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

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