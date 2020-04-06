ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Энегосообщество ЕС предостерегает от административного вмешательства в энергетику

Новости » Энергетика     06.04.2020 - 15:59
Энегосообщество ЕС предостерегает от административного вмешательства в энергетику
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Секретариат ЭС готов оказать помощь членам сообщества в преодолении последствий кризиса

Секретариат Эноргосообщества Европейского союза призывает власть в Украине не откладывать либерализацию рынка электроэнергии из-за кризиса. Об этом говорится в заявлении Энергетического сообщества, копия которого оказалась в распоряжении РБК-Украина.

"Некоторые Члены Энергосообщества уже используют кризис, как причину для откладывания уже существующих шагов по либерализации рынка или конкурентных процедур по закупе э\э. С одной стороны, хорошо сформулированные специальные обязательства могут послужить инструментом для того, чтобы временного справится с кризисом. С другой стороны, вмешательства в нормальное функционирование энергетических рынков может вызвать или усилить провалы рынка", - сообщается в заявлении.

В Энергосообществе отметили, административные вмешательства могут дополнительно задержать развитие региональных рынков электроэнергии и газа в Энергетическом Сообществе и, следовательно, догнать остальную Европу. А также сообщили о намерении Секретариата ЭС оказать помощь членам сообщества в преодолении последствий кризиса.

"Секретариат будет помогать Членам Энергосообщества в разработке соответствующих схем, предназначенных для сдерживания воздействия кризиса или оказания помощи в преодолении его последствий. Для этого Секретариат должен быть уведомлен как можно раньше", - сообщается в заявлении.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб в обращении к президенту, премьер-министру и председателю парламента заявила, что кризисная ситуация в энергетике требует немедленного вмешательства руководства государства и принятия соответствующих решений, в частности кадровых.

В Украине кризис в энергетике и крайне низкая цена на ток, - Чех Беларусь и Россия создают единый энергорынок
Новости Украины Евросоюзэнергетика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь