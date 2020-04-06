Енергетичного співтовариства ЄС застерігає від адміністративного втручання в енергетику

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Секретаріат ЕС готовий надати допомогу членам співтовариства у подоланні наслідків кризи

Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського союзу закликає владу в Україні не відкладати лібералізацію ринку електроенергії через кризу. Про це йдеться в заяві Енергетичного співтовариства, копія якого виявилася в розпорядженні РБК-Україна.

"Деякі Члени Енергоспільноти вже використовують кризу, як причину для відкладання вже існуючих кроків щодо лібералізації ринку або конкурентних процедур по закупі е\е .. З одного боку, добре сформульовані спеціальні зобов'язання можуть послужити інструментом для того, щоб тимчасово впоратися з кризою. З іншого боку, втручання в нормальне функціонування енергетичних ринків може викликати або посилити провали ринку", - повідомляється в заяві.

В Енергоспівтоваристві відзначили, адміністративні втручання можуть додатково затримати розвиток регіональних ринків електроенергії та газу в Енергетичному Співтоваристві й, отже, наздогнати решту Європи. А також повідомили про намір Секретаріату ЕС надати допомогу членам співтовариства у подоланні наслідків кризи.

"Секретаріат буде допомагати Членам Енергоспівтовариства в розробці відповідних схем, призначених для стримування впливу кризи або надання допомоги в подоланні його наслідків. Для цього Секретаріат повинен бути повідомлений якомога раніше", - повідомляється в заяві.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Вікторія Гриб у зверненні до президента, прем'єр-міністра та голови парламенту заявила, що кризова ситуація в енергетиці потребує негайного втручання керівництва держави й прийняття відповідних рішень, зокрема кадрових.