Ему ордена от России дороже: Кулеба об обвинениях от главы МИД Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в якобы попытке повлиять на парламентские выборы его страны. Его украинский коллега Дмитрий Кулеба отреагировал на обвинения, упрекнув Сийярто в том, что ему дороже ордена от России чем отношения между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Кулебы для издание "Украинская правда".

Что случилось?

Сийярто публично обвинил правительство Украины в якобы попытке повлиять на парламентские выборы Венгрии, которые состоятся в это воскресенье. По его словам, Кулеба звонил послу Украины, чтобы проконсультировать его касаемо "возможностей влияния на результаты выборов".

Глава МИД Венгрии не предоставил никаких деталей и даже не объяснил откуда у него есть данные касаемо содержания телефонного разговора.

Как отреагировал Кулеба?

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов придумывать нелепицы и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали", - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что Сийярто, вероятно, более ценны ордена от российского коллеги Лаврова, чем отношения с нашей страной.