ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Йому ордени від Росії дорожчі: Кулеба про звинувачення від голови МЗС Угорщини

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 15:44
Йому ордени від Росії дорожчі: Кулеба про звинувачення від голови МЗС Угорщини Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у, нібито, спробі вплинути на парламентські вибори його країни. Його український колега Дмитро Кулеба відреагував на звинувачення, дорікнувши Сійярто у тому, що йому дорожчі ордени від Росії ніж відносини між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Кулеби для видання "Українська правда".

Що сталося?

Сійярто публічно звинуватив уряд України у, нібито, спробі вплинути на парламентські вибори Угорщини, які відбудуться цієї неділі. За його словами, Кулеба телефонував послу України, аби проконсультувати його щодо "можливостей впливу на результати виборів".

Голова МЗС Угорщини не надав жодних деталей й навіть не пояснив звідки у нього є дані щодо змісту телефонної розмови.

Як відреагував Кулеба?

"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували", - заявив Кулеба.

Голова МЗС України відзначив, що Сійярто, ймовірно, цінніші ордени від російського колеги Лаврова, ніж відносини з нашою країною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Україна
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі