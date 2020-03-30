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Уманский и Емец не писали заявления об отставке, - источник

Новости » Политика     30.03.2020 - 12:05
Уманский и Емец не писали заявления об отставке, - источник
Фото: Игорь Уманский (УНИАН)

Источники заявляют, что оба министра готовы продолжить работу в Кабмине

Министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец не писали заявления об отставке. Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники в Верховной раде.

По словам собеседника, заявления от Уманского нет, а основная причина конфликта вокруг Минфина заключается в распространении среди депутатов компрометирующих слухов.

"Якобы из-за него срываются переговоры с МВФ, не ходит на комитет и собирается сбежать от ответственности. Такие претензии распространяются, но никакой конкретики при этом нет. Об уходе Уманский не заявлял и намерений уходить не высказывал", - сказал источник.

Как сообщил РБК-Украина пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко, министр здравоохранения Илья Емец также не писал заявление об отставке и намерен продолжить работу в ведомстве.

Напомним, вчера замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что Уманский и Емец написали заявления об отставке. Сегодня в парламенте уже зарегистрированы соответствующие постановления.

Отметим, Рада на сегодняшнем внеочередном заседании может утвердить трех министров.

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Новости Украины Игорь УманскийотставкаИлья Емец
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