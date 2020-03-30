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Уманський та Ємець не писали заяви про відставку, - джерело

Новини » Політика     30.03.2020 - 12:05
Уманський та Ємець не писали заяви про відставку, - джерело
Фото: Ігор Уманський (УНІАН)

Джерела заявляють, що обидва міністри готові продовжити роботу в Кабміні

Міністр фінансів Ігор Уманський та міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не писали заяви про відставку. Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела у Верховній раді.

За словами співрозмовника, заяви від Уманського немає, а основна причина конфлікту навколо Мінфіну полягає в поширенні серед депутатів компрометуючих чуток.

"Нібито через нього зриваються переговори з МВФ, не ходить на комітет і збирається втекти від відповідальності. Такі претензії поширюються, але ніякої конкретики при цьому немає. Про відставку Уманський не заявляв і намірів йти не висловлював", - сказало джерело.

Як повідомив РБК-Україна прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Артем Дехтяренко, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець також не писав заяву про відставку і має намір продовжити роботу в відомстві.

Нагадаємо, вчора заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що Уманський і Ємець написали заяви про відставку. Сьогодні в парламенті вже зареєстровані відповідні постанови.

Відзначимо, Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні може затвердити трьох міністрів.

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