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По Ємену завдали удар після атаки безпілотника на Ізраїль (відео)

Фото: по Ємену завдали удар (кадр відео)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль, США та Британія завдали спільних ударів по єменському порту. Це сталось невдовзі після атаки безпілотника на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Сьогодні, 20 липня, у соцмережах з'явилися повідомлення про авіаудари по місту Аль-Худейда на заході Ємену, що контролюється хуситами.

 

Фото і відео, що циркулюють у соціальних мережах, показують полум'я і дим, що піднімаються з місця удару. Це сталося наступного дня після того, як безпілотник хуситів завдав удару по Тель-Авіву, в результаті якого загинув ізраїльтянин.

Спільна атака на Ємен

Видання Al Arabiya, посилаючись на неназвані джерела, повідомляє, що удар по паливному складу і нафтопереробним заводам в порту Ель-Худейда в Ємені був здійснений спільно Ізраїлем, США і Великобританією.

У повідомленні також стверджується, що в атаці брали участь 12 ізраїльських літаків, включаючи винищувачі F-35.

 

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора хусити нанесли удар по Тель-Авіву новим типом безпілотника. В результаті атаки одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Крім того, незадовго до цього хусити обстріляли два танкери, один з яких йшов з РФ до Китаю.

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Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяІзраїльЄмен