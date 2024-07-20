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По Йемену нанесли удар после атаки беспилотника на Израиль (видео)

Фото: по Йемену нанесли удар (кадр видео)
Автор: Карина Левицкая

Израиль, США и Британия нанесли совместные удары по йеменскому порту. Это произошло вскоре после атаки беспилотника на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сегодня, 20 июля, в соцсетях появились сообщения об авиаударах по городу Аль-Худейда на западе Йемена, контролируемом хуситами.

Фото и видео, циркулирующие в социальных сетях, показывают поднимающиеся с места удара пламя и дым. Это произошло на следующий день после того, как беспилотник хуситов нанес удар по Тель-Авиву, в результате которого погиб израильтянин.

Совместная атака на Йемен

Издание Al Arabiya, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что удар по топливному составу и нефтеперерабатывающим заводам в порту Эль-Худейда в Йемене был совершён совместно Израилем, США и Великобританией.

В сообщении также утверждается, что в атаке участвовало 12 израильских самолетов, включая истребители F-35.

 

Напомним, мы сообщали, что вчера хуситы нанесли удар по Тель-Авиву новым типом беспилотника. В результате атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Кроме того, незадолго до этого хуситы обстреляли два танкера, один из которых уходил из РФ в Китай.

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Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияИзраильЙемен