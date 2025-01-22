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Єменські хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна, серед них є українці

Фото: єменські хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Єменські хусити звільнили екіпаж вантажного судна Galaxy Leader, який захопили під прапором Багамських островів біля узбережжя Червоного моря Ємену у 2023 році. Серед членів команди є й громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, екіпаж передали Оману на підтримку перемир'я у війні в Газі між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

За даними АР, загалом звільнили 25 людей - громадян Філіппін, Болгарії, Румунії, України та Мексики.

Зазначимо, офіційно Україна поки що не коментувала звільнення своїх громадян з єменського полону.

Захоплення судна Galaxy Leader

Нагадаємо, у листопаді 2023 року єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Судно йшло під прапором Багамських островів.

На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики.

За словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в хуситів перебувало четверо українських моряків. Україна працювала над їхнім звільненням.

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Ємен