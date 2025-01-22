Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна, среди них есть украинцы

Как сообщается, экипаж передали Оману в поддержку перемирия в войне в Газе между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

По данным АР, всего освободили 25 человек - граждан Филиппин, Болгарии, Румынии, Украины и Мексики.

Отметим, официально Украина пока не комментировала освобождение своих граждан из йеменского плена.