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Єменські хусити заявили, що атакуватимуть всі кораблі, які прямують до Ізраїлю

Фото: хусити попередили, що атакуватимуть всі кораблі, які прямують до Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Воєнізоване угрупування хуситів, яке діє на території Ємену, попередило, що атакуватиме всі кораблі, що прямують до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що на тлі війни Ізраїлю і палестинських бойовиків ХАМАС пов'язане з Іраном угруповання єменеських хуситів посилює ризики регіонального конфлікту.

Хусити застерегли всі міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами і попередили, що атакуватимуть всі кораблі, які туди прямують, незалежно від їхньої національності.

"Якщо Сектор Газа не отримає необхідних йому харчів та медикаментів, усі кораблі в Червоному морі, що прямують до ізраїльських портів, незалежно від їхньої національності, стануть мішенню для наших збройних сил", - йдеться у заяві представника хуситів.

Він також додав, що це попередження має негайний ефект.

Ізраїль заявив, що напади на кораблі є "іранським терористичним актом", який має наслідки для міжнародної морської безпеки.

Варто зазначити, що єменські хусити є одним із кількох угруповань у пов'язаній з Іраном, так званій "Осі опору", яка завдає ударів по об'єктах Ізраїлю та США.

Атаки хуситів на кораблі ВМС США

Нещодавно американський есмінець у Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю. Після події Сполучені Штати закликали Іран припинити "безвідповідальні та непрофесійні" польоти своїх безпілотників поблизу американських військових кораблів.

Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угруповань, які підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

Крім того, через кілька днів американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу в Червоному морі.

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ІзраїльХАМАСІранВМС США