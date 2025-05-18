Єменські хусити атакували балістикою Ізраїль

Угруповання єменських хуситів запустило балістичну ракету в напрямку Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ і The Times of Israel.
"Системи протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю працюють над перехопленням загрози. Громадськість закликають дотримуватися інструкцій Командування тилу", - йдеться у повідомленні о 01:57 за місцевим часом, що аналогічний Київському.
The Times of Israel повідомило про успішне перехоплення військовими балістичної ракети засобами протиповітряної оборони.
Зазначається, що по всій центральній частині Ізраїлю пролунали сирени. За п'ять хвилин до сирен було оголошено раннє попередження, яке сповістило мешканців про ракетну атаку дальнього радіусу дії через push-сповіщення на їхні телефони.
Наразі повідомлень про поранення або руйнування внаслідок атаки, не надходило.
Видання повідомило, що з 18 березня, коли ЦАХАЛ відновила наступ проти ХАМАСу в Секторі Газа, єменські хусити запустили по Ізраїлю 35 балістичних ракет і щонайменше 10 безпілотників. Кілька ракет не досягли мети.
Терористичне угруповання хуситів у Ємені підтримується Іраном. З 2023 року бойовики обстрілюють комерційні торгові кораблі, що прямують через Аденську протоку і Червоне море. Таким чином ісламісти висловлюють підтримку палестинському руху ХАМАС, з яким у Секторі Газа воює ізраїльська армія.
Крім того, єменські терористи регулярно обстрілюють ракетами Ізраїль.
4 травня хусити вдарили балістичною ракетою по аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві. Вибух прогримів безпосередньо на території летовища.
Ізраїльські сили ППО намагалися перехопити ракету, але цього не сталося. Внаслідок атаки, шестеро людей зазнали поранень.
5 травня військово-повітряні сили Ізраїлю провели масштабну атаку на Ємен. Зокрема, було уражено територію порту Ходейда.
6 травня ізраїльська армія вдарила по єменській столиці Сані та пошкодила аеропорт.
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