Єменські хусити атакували балістикою Ізраїль

"Системи протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю працюють над перехопленням загрози. Громадськість закликають дотримуватися інструкцій Командування тилу", - йдеться у повідомленні о 01:57 за місцевим часом, що аналогічний Київському.

The Times of Israel повідомило про успішне перехоплення військовими балістичної ракети засобами протиповітряної оборони.

Зазначається, що по всій центральній частині Ізраїлю пролунали сирени. За п'ять хвилин до сирен було оголошено раннє попередження, яке сповістило мешканців про ракетну атаку дальнього радіусу дії через push-сповіщення на їхні телефони.

Наразі повідомлень про поранення або руйнування внаслідок атаки, не надходило.

Видання повідомило, що з 18 березня, коли ЦАХАЛ відновила наступ проти ХАМАСу в Секторі Газа, єменські хусити запустили по Ізраїлю 35 балістичних ракет і щонайменше 10 безпілотників. Кілька ракет не досягли мети.