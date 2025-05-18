Йеменские хуситы атаковали баллистикой Израиль

"Системы противовоздушной обороны ВВС Израиля работают над перехватом угрозы. Общественность призывают придерживаться инструкций Командования тыла", - говорится в сообщении в 01:57 по местному времени, которое аналогично Киевскому.

The Times of Israel сообщило об успешном перехвате военными баллистической ракеты средствами противовоздушной обороны.

Отмечается, что по всей центральной части Израиля прозвучали сирены. За пять минут до сирен было объявлено раннее предупреждение, которое оповестило жителей о ракетной атаке дальнего радиуса действия через push-оповещение на их телефоны.

Пока сообщений о ранениях или разрушениях в результате атаки, не поступало.

Издание сообщило, что с 18 марта, когда ЦАХАЛ возобновила наступление против ХАМАСа в Секторе Газа, йеменские хуситы запустили по Израилю 35 баллистических ракет и по меньшей мере 10 беспилотников. Несколько ракет не достигли цели.