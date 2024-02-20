Єменські хусити вдарили ракетами по вантажному кораблю з хімікатами

Вантажне судно Rubymar рухалося під прапором африканської країни Беліз та було зареєстроване у Великій Британії.

Удар по кораблю стався, коли він перебував в Аденській затоці та наближався до Баб-ель-Мандебської протоки. Судно перевозило "дуже небезпечні" добрива та після удару почало набирати воду через пошкодження.

Велика Британія засудила цю "безрозсудну атаку" і повідомила, що кораблі союзників "уже перебувають на місці події".

Це одна з найбільш руйнівних атак хуситів та свідчить про безуспішність зусиль країн Заходу щодо стримування терористів.

Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. А 17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

Відтоді коаліція західних союзників регулярно завдає ударів по позиціях терористів.

Після того, як 10 днів ударів не змогли зупинити напади на іноземні судна, адміністрація президента США Джо Байдена заявила про розробку плану тривалої військової кампанії проти єменських хуситів.

6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі. А 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

В ніч на понеділок, 19 лютого, хусити атакували судно на південь від порту Мокка на Червоному морі. Екіпаж покинув судно після нападу та перебуває в безпеці.

Атаки хуситів змусили багато судноплавних компаній припинити використання критично важливого водного шляху, на який припадає близько 12% світової морської торгівлі.

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