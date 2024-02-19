Біля Ємену було атаковане вантажне судно, є пошкодження, - Ambrey

Зареєстроване у Великій Британії вантажне судно під прапором Белізу зазнало атаки недалеко від Ємену в протоці Баб-ель-Мандаб, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою Аравійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську морську охоронну компанію Ambrey .

Зазначається, що інцидент стався у неділю в 35 морських милях на південь від єменського портового міста Моха. Напад відбувся, коли корабель прямував на північ під час подорожі з Хор-Факкана (Об’єднані Арабські Емірати) до Варни (Болгарія).

Судно зазнало атаки в протоці Баб-ель-Мандаб недалеко від берегів Ємену (фото: скрін карти google.com/maps)

Вибух, що стався у безпосередній близькості від судна, спричинив на ньому пошкодження.

Внаслідок події екіпаж не постраждав і знаходиться в безпеці, додали в агентстві.

"Частково завантажене судно ненадовго сповільнилося з десяти до шести вузлів і відхилилося від курсу, а потім зв'язалося з ВМС Джибуті (країна в Східній Африці, - ред.), перш ніж повернутися до свого попереднього курсу та швидкості", - йдеться в повідомленні Ambrey.

Зареєстроване в Британії судно експлуатується в Лівані.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі. А 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Додамо, днями хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії, а вийшов із російського чорноморського портового міста Новоросійськ.

Операція США і Британії із захисту судноплавства від нападів хуситів

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Пізніше американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.

Додамо, нещодавно повідомлялося, що берегова охорона США перехопила партію зброї з Ірану, яка прямувала до повстанців-хуситів в Ємені. А 17 лютого військові США завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.