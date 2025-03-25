Єменські хусити і терористи ХАМАС атакували ракетами Ізраїль

Загострення на Близькому Сході

З 7 жовтня 2023 року Ізраїль проводить військову операцію на території Сектору Газа після того, як бойовики руху ХАМАС вторглися до країни, вбивши та взявши у заручники сотні людей.

Паралельно рух хуситів у Ємені обстрілює торгові судна, що прямують повз узбережжя країни через Аденську протоку та Червоне море. Обидва ісламські рухи активно підтримує Іран.

З 19 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС перебували у стані перемир'я та провели кілька раундів обміну заручниками. Однак на початку березня палестинські бойовики почали затримувати видачу заручників, зірвали новий етап перемир'я і з 18 березня бойові дії в регіоні відновилися з новою силою.

Напередодні ізраїльська армія повідомила про ліквідацію двох високопоставлених чиновників та військових керівників ХАМАС.

Паралельно з активізацію бойових дій у Секторі Газа, єменські хусити обстріляли американський авіаносець.

Військові США відповіли серією потужних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

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