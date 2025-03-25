Йеменские хуситы и террористы ХАМАС атаковали ракетами Израиль

Обострение на Ближнем Востоке

С 7 октября 2023 года Израиль проводит военную операцию на территории Сектора Газа после того, как боевики движения ХАМАС вторглись в страну, убив и взяв в заложники сотни людей.

Параллельно движение хуситов в Йемене обстреливает торговые суда, следующие мимо побережья страны через Аденский пролив и Красное море. Оба исламские движения активно поддерживает Иран.

С 19 января 2025 года Израиль и ХАМАС находились в состоянии перемирия и провели несколько раундов обмена заложниками. Однако в начале марта палестинские боевики начали задержку выдачи заложников, сорвали новый этап перемирия и с 18 марта боевые действия в регионе возобновились с новой силой.

Накануне израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных чиновников и военных руководителей ХАМАС.

Параллельно с активизацией боевых действий в Секторе Газа, йеменские хуситы обстреляли американскй авианосец.

Военные США ответили серией мощных ударов по объектам хуситов в Йемене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.