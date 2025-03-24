ЦАХАЛ стверджує про ліквідацію посадових осіб ХАМАС у Газі

Війська Ізраїлю заявили про ліквідацію двох високопоставлених чиновників і військових керівників ХАМАС. Це сталося під час ударів по Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram прес-служби ЦАХАЛ.

"Протягом останніх кількох днів ЦАХАЛ і ШАБАК завдавали ударів по терористичних цілях і бойовиках у всьому секторі Газа, щоб послабити військові можливості ХАМАС і усунути загрози, які надходять для держави Ізраїль і військ ЦАХАЛ", - ідеться в публікації.

Унаслідок цих ударів ізраїльські військові ліквідували заступника командира бригади "Газа" ХАМАС - терориста Ахмада Салмана Ауджа Шималі. Він відповідає за проведення операцій, планування наступальної стратегії і формування сил бригади в рамках підготовки до бійні ХАМАС, розпочатої 7 жовтня 2023 року на території Ізраїлю. Уже під час війни Шималі займався розгортанням сил бригади "Газа".

Також ізраїльські військові розповіли, що, крім Шималі, ліквідували командира батальйону "Шуджая" ХАМАС - Джаміль Омар Джаміль Валію. Як повідомляється, більшу частину війни Валія очолював батальйон, замінивши терориста Віссама Фархата, якого ліквідували в грудні 2023 року.

Зазначається, що Вадія відповідав за розгортання сил батальйону проти військ ЦАХАЛ, а також працював над відновленням і реорганізацією батальйону. Ба більше, він брав участь в атаці із застосуванням протитанкової ракети на жовтий шкільний автобус у квітні 2011 року, внаслідок якої було вбито 16-річного Даніеля Віфліка.

"ЦАХАЛ і ШАБАК продовжать операції проти терористичної організації ХАМАС із метою усунення будь-яких загроз, що виходять для держави Ізраїль", - резюмували військові.