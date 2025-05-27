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Єменські хусити атакували балістикою Ізраїль

Ізраїль, Вівторок 27 травня 2025 07:15
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Єменські хусити атакували балістикою Ізраїль Ілюстративне фото: угруповання хуситів завдало ракетного удару по Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Терористичне угруповання хуситів запустило балістичну ракету з Ємену в напрямку Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Сили протиповітряної оборони зафіксували пуск ракети близько 05:00 у вівторок, 27 травня.

Після цього у долині річки Йордан та на півночі Західного берега пролунали сирени повітряної тривоги.

О 05:17 військові повідомили про успішне знищення ворожої цілі, запущеної з території Ємену.

Наразі повідомлень про постраждалих або руйнування не надходило.

Військове протистояння Ізраїлю та хуситів

Єменське терористичне формування хуситів з 2023 року атакує цивільні торговельні судна в акваторії Червоного моря та Аденської протоки. Озброєнні терористам переважно надає Іран.

Бойовики влаштовують ці напади на знак солідарності з палестинським угрупованням ХАМАС, яке воює проти ізраїльської армії у Секторі Газа. Зокрема, хусити періодично завдають ракетних ударів по території Ізраїлю.

Востаннє терористи атакували балістичними ракетами Ізраїлю 18 травня. Військові ЦАХАЛ так само перехопили ворожу ціль.

На початку травня хусити обстріляли балістикою територію аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві. Ізраїльські сили ППО не змогли перехопити ракету, внаслідок удару шестеро людей зазнали поранень.

Авіація Ізраїлю у відповідь масштабно обстріляла позиції хуситів у Ємені. Зокрема, було серйозно пошкоджено торговий порт Ходейда.

Президент США Дональд Трамп 6 травня звявив, що американські військові припиняють удари по хуситах у Ємені.

Оман виступив посередником у мирних переговорах між США та бойовиками.

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