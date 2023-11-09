У відповідь за напади на бази. США вдарили по іранським силам у Сирії

США завдали повітряного удару по військовому об'єкту в Сирії, який використовувався Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану та іншими афілійованими з ним угрупуваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США.

Там зазначили, що удар був завданий після серії атак на американські бази в Сирії.

"Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наших людей від тих, хто відповідальний за напади, і дамо відповідь у час і в місці за нашим вибором", - заявили в Центральному командуванні.

Удари по військових базах США

Пентангон 30 жовтня заявив, що військові бази США в Іраку та Сирії атакували понад 20 разів. Удари сталися через війну Ізраїлю з ХАМАС, яка викликала зростання напруженості на Близькому Сході. Іран підтримує ХАМАС і так відповідає на військову допомогу США Ізраїлю.

Раніше ми повідомляли, що держсекретар США 3 листопада був в Ізраїлі, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Біньяміна Нетаньяху. Вони обговорили захист громадян Ізраїлю та кампанію проти ХАМАСу.

Пізніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що кількість нападів сягнула 39.

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