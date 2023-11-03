США запускають безпілотники над Сектором Газа для пошуку заручників, - Reuters

Сполучені Штати Америки (США) запускають безпілотники над територією Сектору Газа для збору інформації, яка б допомогла у пошуках заручників, захоплених бойовиками ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про такі операції розповіли агентству двоє американських чиновників на умовах анонімності. Один із них уточнив, що Штати проводили такі польоти БПЛА вже понад тиждень.

Згідно з офіційними даними США, 10 американців залишаються зниклими безвісти, і можуть бути серед більш ніж 200 осіб, яких бойовики угруповання ХАМАС захопили як заручників у Секторі Газа при атаці на Ізраїль 7 жовтня.

У Штатах вважають, що бранців можуть утримувати у великій мережі підземних тунелів ХАМАС під Газою.

Наземна операція Ізраїлю та оточення Гази

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Тель-Авів оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі". У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Водночас прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська перебувають на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа.

Увечері 2 листопада спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛ повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Додамо, що нещодавно представник Пентагону заявив, що американські командос в Ізраїлі допомагають знайти понад 200 заручників, які були захоплені під час нападу ХАМАС 7 жовтня.