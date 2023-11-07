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Іранські проксі вже майже 40 разів атакували бази США на Близькому Сході, - ISW

Вівторок 07 листопада 2023 07:59
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Іранські проксі вже майже 40 разів атакували бази США на Близькому Сході, - ISW Фото: Ісламській опір взяв відповідальність за 40 нападів на бази США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Афілійований з Іраном Ісламський рух опору взяв на себе відповідальність за 39 атак на американські бази в Сирії та Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Ісламський опір заявляє про від однієї до трьох атак на бази США в Іраку та Сирії в середньому на день.

Бойовики опублікували відео, на якому показано запуск кількох безпілотників і ракети, націлених на війська США в Таль-Бейдарі, Аль-Танфі, міжнародному аеропорту Ербіль і авіабазі Айн-аль-Асад. Зазначається, що ракета на відео візуально схожа на створену в Ірані ракету Fateh-313.

Наразі Ісламський рух опору в Іраку взяв на себе відповідальність за 39 нападів на війська США на Близькому Сході з 18 жовтня. Крім цього, під час останньої атаки вони нібито вперше використали ракету середньої дальності "Акса-1" для атаки на базу США.

Удари по військових базах США

Пентангон 30 жовтня заявив, що військові бази США в Іраку та Сирії атакували понад 20 разів. Удари сталися через війну Ізраїлю з ХАМАС, яка викликала зростання напруженості на Близькому Сході. Іран підтримує ХАМАС і так відповідає на військову допомогу США Ізраїлю.

Раніше ми повідомляли, що держсекретар США 3 листопада був в Ізраїлі, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Біньяміна Нетаньяху. Вони обговорили захист громадян Ізраїлю та кампанію проти ХАМАСу.

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