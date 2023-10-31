ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Йеменские боевики заявили о пуске ракет и дронов по Израилю

Вторник 31 октября 2023 16:04
UA EN RU
Йеменские боевики заявили о пуске ракет и дронов по Израилю Иллюстративное фото: йеменские боевики заявили о пуске ракет и дронов по Израилю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Йеменские хуситы (группировка боевиков) запустили в сторону Израиля "большое количество" баллистических ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя хуситов Яхья Сари в Twitter.

По его словам, это уже третья атака хуситов на Израиль. Он предупредил, что таких ударов будет больше.

Стоит заметить, что хуситов поддерживает Иран. Они еще с 2004 года борются против правительства Йемена.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей.

При этом другие группировки, в том числе "Хезболла" и хуситы, заявили о своей поддержке ХАМАСа. Они уже неоднократно атаковали территорию Израиля.

Также недавно хуситы пытались ударить ракетами по кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Carney возле побережья Йемена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль дрони атака дронов Йемен ракетный удар
NEWS
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ