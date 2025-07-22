ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США ввели санкції проти компаній, які співпрацюють з хуситами

США, Вівторок 22 липня 2025 20:14
UA EN RU
США ввели санкції проти компаній, які співпрацюють з хуситами Фото: США ввели санкції проти компаній, які співпрацюють з хуситами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох фізичних та п'яти юридичних осіб, які отримують прибуток з відмивання грошей та імпорту нафтопродуктів до контрольованої хуситами території Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

Як зазначили у Мінфіні США, хусити щорічно отримують сотні мільйонів доларів, стягуючи податок з імпорту нафтопродуктів до контрольованої ними території Ємену.

Санкції США стосуються пʼяти компаній, які зареєстровані у Ємені та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і є "одними з найбільших імпортерів нафтопродуктів та відмивачів грошей, що приносять прибуток хуситам".

"Ці мережі тіньових підприємств є основою терористичної машини хуситів, і Міністерство фінансів використає всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб зруйнувати ці схеми", - зазначив заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер.

Санкції США проти хуситів

Нагадаємо, у січні минулого року Сполучені Штати ввели санкції проти ключових осіб єменських хуситів за їхню підтримку терористичних актів, спрямованих проти торговельного судноплавства в Червоному морі.

А у червні 2025 року США запровадили санкції проти десяти осіб, кораблів і компаній, щоб заблокувати сировинні надходження для єменських хуситів, які регулярно атакують комерційні судна-вантажовідправники у Червоному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
Новини
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки