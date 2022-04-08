Эмбарго на уголь России не коснется действующих контрактов до августа, - МИД Франции

Вчера, 7 апреля, Европейский союз принял пятый пакет санкций против Российской Федерации. Несмотря на эмбарго на уголь, контракты будут действовать до конца августа текущего года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.
Согласно санкциям, ЕС запретил закупку, импорт и транспортировку в страны-члены Союза российского угля и сопутствующих ископаемых видов топлива.
Однако, действующие контракты на уголь будут действовать до начала августа после чего будут расторгнуты.
В течение этого периода государства-члены ЕС будут искать альтернативные пути поставок угля.
"Кроме того, в соответствии с обязательствами, взятыми главами государств и правительств в Версале 10 и 11 марта, мы работаем с нашими партнерами над стратегиями, направленными на прекращение нашей энергетической зависимости от России", - заявил представитель МИД Франции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ЕС одобрили пятый пакет санкций против России.
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