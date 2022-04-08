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Ембарго на вугілля Росії не торкнеться чинних контрактів до серпня, - МЗС Франції

Фото: ембарго на вугілля Росії не торкнеться чинних контрактів до серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 7 квітня, Європейський союз ухвалив п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Попри ембарго на вугілля, чинні контракти діятимуть до кінця серпня поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Франції.

Згідно з санкціями, ЄС заборонив закупівлю, імпорт та транспортування до країн-членів Союзу російського вугілля та супутніх викопних видів палива.

Однак, чинні контракти на вугілля діятимуть до початку серпня після чого будуть розірвані.

Протягом цього періоду держави-члени ЄС шукатимуть альтернативні шляхи постачання вугілля.

"Крім того, відповідно до зобов'язань, взятих главами держав та урядів у Версалі 10 та 11 березня, ми працюємо з нашими партнерами над стратегіями, спрямованими на припинення нашої енергетичної залежності від Росії", - заявив представник МЗС Франції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЄС схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії.

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