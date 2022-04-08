Ембарго на вугілля Росії не торкнеться чинних контрактів до серпня, - МЗС Франції

Згідно з санкціями, ЄС заборонив закупівлю, імпорт та транспортування до країн-членів Союзу російського вугілля та супутніх викопних видів палива.

Однак, чинні контракти на вугілля діятимуть до початку серпня після чого будуть розірвані.

Протягом цього періоду держави-члени ЄС шукатимуть альтернативні шляхи постачання вугілля.

"Крім того, відповідно до зобов'язань, взятих главами держав та урядів у Версалі 10 та 11 березня, ми працюємо з нашими партнерами над стратегіями, спрямованими на припинення нашої енергетичної залежності від Росії", - заявив представник МЗС Франції.