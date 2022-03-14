Эмбарго на торговлю и блокирование международных вод. США готовят новые санкции против России, - CNBC

Соединенные Штаты Америки планируют и дальше давить на Российскую Федерацию, чтобы отобрать у агрессора возможность проектировать свою силу в будущем. Штаты могут ввести эмбарго на торговлю и блокировать международные водные пути, как и призвал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
По словам заместителя министра финансов США Уолла Адейема, глава Белого дома Джо Байден приказал убедиться в том, чтобы санкции против Российской Федерации не влияли серьезно на союзников и партнеров страны в будущем.
В то же время Штаты и в дальнейшем будут давить на агрессора, чтобы отобрать все ресурсы у главы Кремля Владимира Путина и другой российской элиты.
"А потом мы будем использовать экспортный контроль для снижения их способности проецировать силу в будущем, и все это соответствует тому, о чем нас просил президент Зеленский",- заявил Адейем.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний.
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