Ембарго на торгівлю й блокування міжнародних вод. США готують нові санкції проти Росії,- CNBC

Сполучені Штати Америки планують й надалі тиснути на Російську Федерацію, аби відібрати в агресора можливість проєктувати свою силу в майбутньому. Штати можуть ввести ембарго на торгівлю та заблокувати міжнародні водні шляхи, як і закликав президент України Володимир Зеленський.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.
За словами заступника міністра фінансів США Уолла Адейема, голова Білого дому Джо Байден наказав переконатися у тому, аби санкції проти Російської Федерації не сильно шкодили союзникам та партнерам країни у майбутньому.
Водночас Штати й надалі тиснутимуть на агресора, аби відібрати усі ресурси у голови Кремля Володимира Путіна та іншої російської еліти.
"А потім ми будемо використовувати експортний контроль для зниження їхньої здатності проектувати силу у майбутньому, і все це відповідає тому, про що нас просив президент Зеленський",- заявив Адейем.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) призупинило дію сертифікатів російських авіакомпаній.
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