Ембарго на торгівлю й блокування міжнародних вод. США готують нові санкції проти Росії,- CNBC

За словами заступника міністра фінансів США Уолла Адейема, голова Білого дому Джо Байден наказав переконатися у тому, аби санкції проти Російської Федерації не сильно шкодили союзникам та партнерам країни у майбутньому.

Водночас Штати й надалі тиснутимуть на агресора, аби відібрати усі ресурси у голови Кремля Володимира Путіна та іншої російської еліти.

"А потім ми будемо використовувати експортний контроль для зниження їхньої здатності проектувати силу у майбутньому, і все це відповідає тому, про що нас просив президент Зеленський",- заявив Адейем.