Авиарегулятор ЕС приостановил действие сертификатов авиакомпаний России

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского агентства по безопасности полетов.

"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции", - пишет пресс-служба EASA.

В список организаций чьи сертификаты были приостановлены входят:

авиакомпании: "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие;

предприятия сферы технического обслуживания авиатехники: "А-Техникс", "S7 Инжиниринг", "Волга - Днепр техникс" и другие.

Воздушные суда, среди которых и российские Superjet 100 и Ту-204 - также попали в список.

В то же время авторегулятор приостановил прием и пересмотр заявок на сертификацию, которые уже поступили.