ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиарегулятор ЕС приостановил действие сертификатов авиакомпаний России

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 22:01
Авиарегулятор ЕС приостановил действие сертификатов авиакомпаний России Фото: авиарегулятор ЕС приостановил действие сертификатов авиакомпаний России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. Все из-за санкций ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского агентства по безопасности полетов.

"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции", - пишет пресс-служба EASA.

В список организаций чьи сертификаты были приостановлены входят:

  • авиакомпании: "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие;
  • предприятия сферы технического обслуживания авиатехники: "А-Техникс", "S7 Инжиниринг", "Волга - Днепр техникс" и другие.

Воздушные суда, среди которых и российские Superjet 100 и Ту-204 - также попали в список.

В то же время авторегулятор приостановил прием и пересмотр заявок на сертификацию, которые уже поступили.

Война России против Украины продолжается девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную