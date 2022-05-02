Эмбарго на российскую нефть фактически согласовано ЕС, остался вопрос переходного периода, - ZDF

При этом все еще остаются открытыми детальные вопросы, такие как переходные периоды.

Отмечается, что блокировали введение нефтяного эмбарго такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. Объяснялось это, в частности, значительно зависимостью Братиславы и Будапешта от поставок российской нефти. А в странах южной Европы ожидаемое повышение цен на энергоносители после введения эмбарго воспринимается потребителями с большой тревогой.

Объясняют причину смены курса Германии недавними успехами в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики Роберт Хабек объявил на прошлой неделе, что зависимость Берлина от российской нефти сократилась с 35% до начала войны РФ против Украины до 12% в течение восьми недель.

Большой вопрос в отношении нефтяного эмбарго заключался в том, что следует применять в течение переходных периодов. Одним из предложений может быть разрешение импорта российской нефти до осени или даже до зимы.