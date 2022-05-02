Ембарго на російську нафту фактично погоджено ЄС, лишилося питання перехідного періоду, - ZDF

Введення ембарго на російську нафту в Європейському Союзі стає все більш імовірним, оскільки Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето і відмовляються від блокади. Вирішальним фактором стала відмова Берліна гальмувати ці процеси, говорить високопоставлений дипломат ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання ZDF.
При цьому досі залишаються відкритими детальні питання, такі як перехідні періоди.
Зазначається, що блокували введення нафтового ембарго такі країни, як Угорщина, Австрія і Словаччина, а також Іспанія, Італія і Греція. Пояснювалося це, зокрема, значно залежністю Братислави та Будапешта від поставок російської нафти. А в країнах південної Європи очікуване підвищення цін на енергоносії після введення ембарго сприймається споживачами з великою тривогою.
Пояснюють причину зміни курсу Німеччини недавніми успіхами в пошуку альтернативних постачальників нафти. Міністр економіки Роберт Хабек оголосив минулого тижня, що залежність Берліна від російської нафти скоротилася з 35% до початку війни РФ проти України до 12% протягом восьми тижнів.
Велике питання щодо нафтового ембарго полягало в тому, що слід застосовувати протягом перехідних періодів. Однією з пропозицій може бути дозвіл імпорту російської нафти до осені або навіть до зими.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, ЄС запропонує поетапний план введення ембарго на російську нафту, а повна відмова планується на кінець 2022 року.
Додамо, раніше повідомлялося, що Євросоюз може схвалити план поетапного ембарго на російську нафту вже наступного тижня.
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