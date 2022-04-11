Эмбарго на нефть России может стать частью следующего пакета санкций, - Reuters

Исполнительная власть Европейского союза готовит предложения по эмбарго на нефть России. Однако, для некоторых стран такой запрет может стать "асимметричным шоком".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О наложении эмбарго заявили министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов, несмотря на то, что соответствующей договоренности о запрете нефти не было.
Многие главы МИД, которые сегодня встретились в Люксембурге, заявили о поддержке санкций на импорт нефти России. Как отметил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, такой запрет может стать "асимметричным шоком" для некоторых стран, однако блок согласился активизировать поставки вооружения в Украину.
"Они сейчас работают над тем, чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций", - заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.
Российская нефть составляет около четверти импорта сырой нефти в ЕС и рассматривается, как следующий санкционный шаг Евросоюза с требованием к России прекратить войну в Украине.
"Ничего не исключено, включая санкции на нефть и газ", - заявил Боррелль.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что офис президента наработал предложения для шестого пакета санкций ЕС против России.
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