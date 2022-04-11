Ембарго на нафту Росії може стати частиною наступного пакету санкцій, - Reuters

Про накладання ембарго заявили міністри закордонних справ Ірландії, Литви та Нідерландів, попри те, що відповідної домовленості про заборону нафти не було.

Багато голів МЗС, які сьогодні зустрілися в Люксембурзі, заявили про підтримку санкцій на імпорт нафти Росії. Як відзначив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, така заборона може стати "асиметричним шоком" для деяких країн, однак блок погодився активізувати поставки озброєння в Україну.

"Вони зараз працюють над тим, щоб нафта стала частиною наступного пакета санкцій", - заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

Російська нафта становить близько чверті імпорту сирої нафти в ЄС й розглядається, як наступний санкційний крок Євросоюзу з вимогою до Росії припинити війну в Україні.

"Нічого не виключено, включаючи санкції на нафту та газ", - заявив Боррелль.