Эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против РФ, - Зеленский

"Узнал о ходе подготовки 6-го пакета санкций, который должен содержать эмбарго на нефть", - заявил глава государства.

Он также поблагодарил за решение Еврокомиссии упразднить тарифы и квоты на украинскую промышленную и аграрную продукцию.

Кроме того, в ходе диалога с Урсулой фон дер Ляйен президент обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины, в том числе макрофинансовую помощь.