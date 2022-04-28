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Эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против РФ, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он узнал о том, что эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Узнал о ходе подготовки 6-го пакета санкций, который должен содержать эмбарго на нефть", - заявил глава государства.

Он также поблагодарил за решение Еврокомиссии упразднить тарифы и квоты на украинскую промышленную и аграрную продукцию.

Кроме того, в ходе диалога с Урсулой фон дер Ляйен президент обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины, в том числе макрофинансовую помощь.

Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате заявил, что Евросоюз готовит нефтяное эмбарго в отношении России.

Ранее вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил о том, что Германия готова к отказу от нефти из РФ за несколько дней.

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Владимир ЗеленскийСанкции против России