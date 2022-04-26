ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия готова к отказу от нефти из РФ за несколько дней, - вице-канцлер

Новина українською →
Варшава, Вторник 26 апреля 2022 17:56
Германия готова к отказу от нефти из РФ за несколько дней, - вице-канцлер Фото: Российская нефть не нужна Германии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил о готовности федеральной республики отказаться от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Немецкий чиновник во время визита в Польшу фактически анонсировал отказ от нефти из РФ. Более того, этот процесс займет всего несколько дней.

"Сегодня я могу заявить, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – заявил Хабек.

По его словам, доля российской нефти на рынке Германии составляет всего 12%. Вся эта доля обусловлена ​​исключительно поставками топлива для нефтеперерабатывающего завода в Шведт-на-Одере. В настоящее время идет поиск альтернативных вариантов. "Эта альтернатива – задача ближайших дней".

Ранее Хабек уверял, что независимости от нефти из РФ Германия сможет достичь только в конце 2022 года. В то же время немедленное эмбарго якобы нанесло бы значительный ущерб немецкой экономике.

К слову, Германия решила передать Украине зенитные установки Gepard.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия Нефть Санкции против России Война России против Украины
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны